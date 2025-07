Ecco i cantieri nelle scuole | Medie pronte entro marzo E avanti su palestra e liceo

Entusiasmanti progressi nei cantieri scolastici: entro marzo sarà pronta la nuova scuola media, con lavori avanzati su palestra e liceo. Il corpo di fabbrica di tre piani, che si affaccia su viale Gavazzi, prende forma e si prepara a diventare un punto di riferimento per il circolo Ungaretti. La fase finale vedrà l’allestimento di arredi e dotazioni, creando una struttura sostenibile, innovativa e aperta alla città. Un nuovo e...

Nuova scuola media, gli intoppi dell’avvio sono alle spalle, cantiere avanti a tutta. Il corpo di fabbrica a tre piani, affacciato su viale Gavazzi, che ospiterà la nuova scuola del circolo Ungaretti svetta ormai completo, le imprese stanno dedicandosi ai primi interventi per le facciate. La fase finale sarà per allestimenti, arredi, dotazioni: si va a realizzare una struttura sostenibile e con spazi flessibili e ‘aperti alla città’. Un nuovo e - si pensa - ultimo aggiornamento del cronoprogramma è in arrivo. L’ipotesi, quella di una fine dei lavori nel prossimo marzo. Il sospirato ingresso delle classi potrebbe avvenire nel settembre successivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it