Tram fermi in centro per 45 minuti a causa di un sovraccarico di corrente

Nel cuore pulsante di Milano, un blackout improvviso ha fermato il tram per 45 minuti, lasciando a piedi centinaia di cittadini e turisti. Un sovraccarico di corrente in una sottostazione di Unareti ha causato l’interruzione, mettendo a dura prova il trasporto pubblico cittadino. La città si è riscoperta senza i suoi mezzi più veloci, ricordandoci quanto dipendiamo da una rete elettrica affidabile. La ripresa è avvenuta alle 18.30, ma le conseguenze di quell'episodio si fanno ancora sentire.

Un sovraccarico di corrente elettrica in una sottostazione di Unareti ha provocato un blackout di 45 minuti in pieno centro, nel cuore di Milano. A farne le spese sono state alcune linee tranviarie di Atm, costrette ad un improvviso stop, e ovviamente i passeggeri che avevano necessitĂ di servirsene. Nel dettaglio, i problemi di distribuzione della corrente elettrica sono iniziati intorno alle 17.45 di ieri e si sono protratti fino alle 18.30 circa: tra quarti d’ora, per l’appunto. Le linee tranviarie che hanno dovuto sospendere le corse sono state 7 in tutto, per l’esattezza le linee 1, 2, 4, 10, 14, 19 e 33. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tram fermi in centro per 45 minuti a causa di un sovraccarico di corrente

