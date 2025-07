La cultura apre le porte all’autismo I musei diventano più accessibili

La cultura si apre all’autismo, rendendo i musei più accessibili e inclusivi. A ottobre prende il via un innovativo corso di formazione per guide turistiche specializzate, promosso dal progetto “Museo arte autismi@Monza”. Con il supporto di importanti enti e l’esperienza di Cristina Bucci, professionista di fama, verranno preparate 20 guide capaci di accogliere e valorizzare tutti i visitatori, dimostrando che l’arte è davvero per tutti.

A inizio ottobre partirà il corso per formare le guide turistiche professionali, specializzate per gestire gruppi in cui sono presenti persone con autismo. Il progetto " Museo arte autismi@Monza " prevede il corso del valore di 14mila euro e trova il supporto di Fondazione Comunità Monza e Brianza e dei sostenitori dell'associazione. Verrà tenuto da Cristina Bucci, esperta di storia dell'arte fiorentina, che formerà 20 guide, di cui 18 professionisti e 2 ragazzi dell'Associazione Facciavista. L'iniziativa intende rendere Reggia di Monza, Musei civici, Museo del Duomo e Cappella Espiatoria più accessibili e accoglienti nei confronti delle persone autistiche.

