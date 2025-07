Che bel Bellucci a Wimbledon! Elimina il n 25 al mondo Lehecka in 3 set e vola al terzo turno

Mattia Bellucci, talento emergente di Busto Arsizio, scrive una pagina memorabile nel suo percorso sportivo, eliminando al terzo turno di Wimbledon il numero 25 al mondo, Jiri Lehecka. Con un gioco brillante e una determinazione d'acciaio, il giovane tennista conquista un risultato storico, che lo proietta tra i grandi del torneo. La sua vittoria non è solo un trionfo personale, ma anche un segnale chiaro del suo potenziale crescente nel panorama internazionale.

Mattia Bellucci incanta a Wimbledon. Per la prima volta in carriera il mancino di Busto Arsizio è al terzo turno di uno Slam grazie alla vittoria in tre set sul n. 25 al mondo Jiri Lehecka: 7-6, 6-1, 7-5 il punteggio finale in meno di due ore e nove minuti di gioco: è stato un match di di altissimo livello da parte di Bellucci, la terza vittoria più importante in carriera per classifica. Il tennista. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Che bel... Bellucci a Wimbledon! Elimina il n. 25 al mondo Lehecka in 3 set e vola al terzo turno

