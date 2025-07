Un quarto di cuore a Vimercate

Stasera alle 19, l’atteso taglio del nastro di “Un quarto di cuore: la fotografia” allo Spazio Heart di Vimercate apre una finestra sulla storia artistica locale. Curata da Simona Bartolena e Armando Fettolini, questa mostra rinnova il progetto che celebra i talenti che hanno dato vita alla galleria nel tempo. Dopo le edizioni dedicate a scultura e pittura, questa esposizione unisce linguaggi, inclinazioni e grammatiche diverse, invitandoci a scoprire un universo di creatività infinita.

Stasera alle 19 il taglio del nastro di "Un quarto di cuore: la fotografia", la nuova mostra curata da Simona Bartolena e Armando Fettolini allo Spazio Heart di Vimercate. Una nuova edizione del progetto che racconta la storia della galleria attraverso gli artisti che nel tempo hanno lavorato con l'associazione. Le altre edizioni sono state dedicate alla scultura e alla pittura. L'esposizione "riunisce linguaggi, inclinazioni, grammatiche differenti, per narrare tutta la complessità e pluralità delle proposte promosse in questi anni". Il percorso si snoda sul lavoro di 25 artisti, di generazioni e formazioni culturali e variegate.

heart - pulsazioni culturali è lieta di invitarvi giovedì 3 luglio, alle ore 19,00 all'inaugurazione della mostra Un quarto di cuore: la fotografia una mostra a cura di Simona Bartolena e Armando Fettolini organizzata da heart – PULSAZIONI CULTURALI

