il teatro la nuova fenice ora ha il suo ridotto

Un nuovo spazio culturale prende vita ad Osimo: il teatro La Nuova Fenice ora vanta il suo ridotto, un luogo dedicato all’arte e alla musica. Dopo quasi due anni di lavori e attese, il taglio del nastro ha segnato un traguardo emozionante per la comunità, inaugurato con eventi di grande livello. Un passo importante che promette di arricchire l’offerta culturale della città e di valorizzare talenti locali e internazionali.

Finalmente, dopo tanta attesa, il Comune di Osimo ha consegnato alla città il Ridotto del teatro La Nuova Fenice ricavato negli ex magazzini Campanelli di via Cinque Torri, i cui lavori di adeguamento sono iniziati quasi due anni fa. Ieri sera il taglio del nastro con una doppia cerimonia, prima l'intervento musicale del maestro Gianluca Luisi e poi il concerto dei solisti dell'Accademia d'arte lirica con il maestro Alessandro Benigni al pianoforte. "Abbiamo fatto diversi sopralluoghi in questi giorni e siamo entusiasti del risultato. E' uno spazio pensato per concerti, esibizioni artistiche, piccole rappresentazioni con palco centrale e pubblico tutto attorno – ha detto la sindaca Michela Glorio -.