Binari usurati tram fermo due mesi Leopolda-Stazione | arrivano i bus

un intervento fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio, ma anche un’occasione per migliorare la mobilità urbana. La sospensione temporanea della linea T1, infatti, permetterà di sostituire i binari usurati e preparare il ritorno di un mezzo di trasporto più affidabile e confortevole. Rimanete aggiornati: presto torneremo a muoverci con la linea più amata dai fiorentini!

Quindici anni di onorato servizio portandosi sul ’groppone’ migliaia e migliaia di Sirio lunga la linea più gettonata della rete tramviaria, la T1, prima di alzare, causa usura, bandiera bianca. I binari che insistono sulla curva tra il viale Fratelli Roselli e via Iacopo da Diacceto devono essere sostituiti quanto prima ergo, dal prossimo 7 luglio, e fino all’inizio di settembre, la linea T1 sarà interrotta per l’intervento degli operai. Sarà attivato – fanno sapere da Gest – un servizio sostitutivo operato dai bus di Autolinee Toscane dalla fermata “Leopolda T1 Porta al Prato” alla fermata “Sostitutivo Alamanni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Binari usurati, tram fermo due mesi. Leopolda-Stazione: arrivano i bus

Dal 7 luglio 2025, per circa 2 mesi, la linea T1 sarà interrotta per la sostituzione dei binari nella curva tra viale Rosselli e via Iacopo da Diacceto Sarà attivo un servizio sostitutivo operato dai bus di Autolinee Toscane dalla fermata "Leopolda T1 Porta al Prat

