L’America spiazza l’Ucraina Stop a missili e Patriot Mosca esulta | pace vicina

L’ombra di un nuovo equilibrio geopolitico si staglia sull’Ucraina, mentre Mosca festeggia e la pace sembra allontanarsi. La possibilità di interrompere le forniture di sistemi Patriot da parte degli Stati Uniti potrebbe aumentare le tensioni e rendere più pericolosa l’offensiva russa. La decisione ancora in bilico lascia Kiev a riflettere sul proprio futuro. In questo scenario incerto, ogni mossa può cambiare le sorti della regione, aprendo uno scenario imprevedibile e complesso.

Kiev trema e a Mosca si festeggia. Gli Stati Uniti sono pronti a interrompere le consegne di alcune armi all'Ucraina, in particolare i sistemi di difesa anti-aerea Patriot. Se questa decisione da ufficiale diventasse esecutiva, per il Paese invaso sarebbe un grosso guaio, perché a quel punto la Russia, sapendolo più scoperto e debole, potrebbe rendere la sua offensiva ancora più violenta. Da Kiev si prende tempo. Il consigliere del presidente Zelensky, Dmytro Lytvyne, ha dichiarato che i contatti con Washington "vanno avanti su tutti i livelli" e che si sta cercando di "chiarire la situazione".

