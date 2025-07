Danni a dehors in piazza Avrà l’obbligo di firma

Un episodio di cronaca a Vigevano scuote la comunità: Mohamed Alouani, 28enne marocchino noto alle forze dell’ordine, ha causato ingenti danni al dehors della pasticceria Colombo e all’auto di servizio. In stato di alterazione, l’uomo ha dimostrato un comportamento fuori controllo, portando all’arresto poco prima dell’alba. La vicenda evidenzia l’importanza di rispondere prontamente a comportamenti vandalici e di garantire sicurezza nelle piazze cittadine, dove il rispetto delle regole resta fondamentale.

VIGEVANO (Pavia) In stato di profonda alterazione, dovuta probabilmente all'assunzione di alcol o stupefacenti, ha danneggiato i tavolini e le sedie del dehors della pasticceria Colombo di piazza Ducale e, una volta bloccato dai carabinieri, ha fatto altrettanto con le parti interne dell'auto di servizio. Mohamed Alouani, 28 anni, marocchino già noto alle forze dell'ordine con diversi alias, è stato arrestato ieri mattina poco dopo le 4.30 in piazza Ducale a Vigevano. La segnalazione di quello che stava accadendo è arrivata al 112 da alcuni cittadini che hanno notato l'uomo, visibilmente alterato, intento nell'azione di danneggiamento.

