Giampiero Monti il racconto | Così ho servito la patria sotto i razzi di Mogadiscio

Nel cuore di Mogadiscio, un 2 luglio 1993, Giampiero Monti e i suoi uomini affrontano l'inferno dei razzi e delle bombe. Tra paure, dolore e sacrificio, emerge il leur coraggio indomabile, testimone di un'umanità che si rifiuta di arrendersi di fronte alla brutalità della guerra. È una storia di resilienza e valore, una testimonianza che va oltre il ricordo: un inno a chi ha servito la patria sotto le scure della guerra.

Un vecchio missile Rpg che si incastra nelle lamiere del mezzo militare (e che per fortuna non esplode), un commilitone che guarda tramortito la mano frantumata e un altro, con la gamba amputata, che vede il sangue e la vita defluire. Sullo stesso mezzo preso di mira dai ribelli somali c’è anche il sergente maggiore Monti. Con la pancia strappata e i suoi uomini ancora da mettere in sicurezza. È il 2 luglio 1993. Somalia, Mogadiscio. I signori della guerra locali si contendono il controllo del territorio di un Paese tramortito, da anni devastato da armate che si confrontano tra povertà e miseria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giampiero Monti, il racconto: "Così ho servito la patria sotto i razzi di Mogadiscio"

