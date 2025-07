Regione siciliana sbianchettate le mance | dopo gli avvisi a Galvagno e Amata cancellate le somme dalla manovra ter

La Sicilia fa marcia indietro sulle mance: dopo gli avvisi a Galvagno e le richieste di cancellazione, le somme sono state eliminate dalla manovra ter. Soltanto poche settimane fa, il presidente dell’Ars aveva spinto per ottenere più fondi, tra contributi e iniziative elettorali, ma ora la regione sembra aver cambiato rotta. Un segnale che i giochi in politica sono ancora più incerti di quanto si pensasse...

Appena un paio di settimane fa il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno era andato in pressing su Palazzo d'Orleans perché venissero stanziati nella manovra bis, di lì a poco al voto, un milione e 400 mila euro extra per i contributi a pioggia dell'assessorato al Turismo e una cinquantina di milioni per gli emendamenti con cui i deputati finanziano iniziative sul collegio elettorale.

