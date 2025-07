Caldo a 40 Quattro vittime

L’Europa si sta preparando a un’ondata di calore senza precedenti, con temperature che superano i 40°C e città che soffocano sotto il peso dell’afa. L’Italia, in particolare, paga il prezzo più alto, tra vittime e ricerche di sollievo. Mentre il sole cocente impone sfide estreme, anche la notte non porta pace, lasciando le città a respirare un’aria soffocante. In questo scenario, ogni istante diventa una corsa contro il tempo per proteggere vite e salute.

Caldo e afa torturano l’Europa. E tra le vittime delle spossanti condizioni meteo l’Italia soffre particolarmente. Le temperature massime oltre i 40 gradi proiettano scenari estremi a carico dei soggetti vulnerabili. E di notte le città boccheggiano perché asfalto e cemento rilasciano calore. DECESSI E RICOVERI. Di caldo si muore anche in riva al mare, magari inseguendo un’idea di fresco. Due malori stroncano altrettanti turisti in Sardegna: un 75enne di Terni a Budoni, un 57enne di Treviso a San Teodoro. Disidratazione e comorbidità portano al decesso un 85enne genovese nonostante la corsa dell’ambulanza al San Martino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caldo a 40 Quattro vittime

