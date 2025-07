Butter skin | l' evoluzione della glass skin regala una naturale luminosità alla pelle

Preparati a scoprire la rivoluzione della bellezza: la butter skin, l'evoluzione della glass skin, regala alla pelle una luminosità naturale e irresistibile. Questa primavera, il trend si fa più morbido e cremoso, con fondotinta e terre abbronzanti che si fondono perfettamente per un incarnato glow e autentico. Sei pronta a conquistare un look fresco e radioso? La butter skin sta per diventare il nuovo must-have del tuo beauty routine.

Make-up effetto burro: la “butter skin” è il nuovo trend dell’estate - La pelle dell’estate si punta su un effetto burroso! Con il trend Butter Skin del 2025, skincare e make-up si fondono per creare un aspetto naturale, luminoso e fresco.

