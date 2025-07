’Casa Bottazzi’ aprono nuovi servizi per l’inclusione sociale

Casa Bottazzi si apre a nuovi orizzonti di inclusione sociale, offrendo appartamenti dedicati alle persone più fragili e un centro socio-occupazionale per favorire percorsi di integrazione. Con l’imminente inaugurazione di una vasta gamma di servizi, in collaborazione con la cooperativa Serena, il progetto si arricchisce di nuove opportunità. Casa Bottazzi si prepara ad accogliere con entusiasmo queste iniziative, che promettono di trasformare positivamente la vita di molti, garantendo supporto e speranza.

Appartamenti per le persone più fragili e centro socio-occupazionale per consentire percorsi di inclusione sociale. Casa Bottazzi si prepara ad ospitare un carnet di nuovi servizi che verrà inaugurato nelle prossime settimane, appena conclusa la procedura di assegnazione dei servizi, che sono stati svolti fino all’anno in corso dalla cooperativa Serena. Proprio questo operatore sociale sarà incaricato di proseguire i progetti, garantendo una continuità ai percorsi che hanno dato in questi anni buoni risultati. "Nel corso della legislatura – ricorda il Sindaco Simone Saletti – si sono conclusi i lavori per la realizzazione del pian terreno del “Bottazzi” e per il condizionamento dei locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Casa Bottazzi’, aprono nuovi servizi per l’inclusione sociale

