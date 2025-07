Maria Teresa Bellucci | Con la legge sulla concorrenza costruiamo un’alleanza tra generazioni

Con una visione lungimirante, Maria Teresa Bellucci ribadisce l’importanza di costruire un ponte tra generazioni attraverso la legge sulla concorrenza. Promuovendo gli investimenti del risparmio previdenziale, si apre una strada verso innovazione, occupazione e giovani imprenditori italiani. Durante il convegno a Montecitorio, il suo intervento ha evidenziato come le novità dell’articolo 33 della legge rappresentino un passo fondamentale in questa direzione, favorendo un futuro più sostenibile e dinamico.

“Promuovere gli investimenti del risparmio previdenziale per sostenere l’innovazione, l’occupazione e i giovani imprenditori italiani”: è questo il cuore dell’intervento del vice ministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci al convegno “Previdenza e strategie di investimento nel venture capital”, organizzato dall’onorevole Walter Rizzetto presso Montecitorio. Bellucci ha sottolineato come le novità introdotte dall’articolo 33 della legge sulla concorrenza 2024 rappresentino una scelta strategica del governo Meloni: creare un’alleanza tra generazioni, incentivando strumenti di investimento previdenziale che guardano al futuro del Paese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Maria Teresa Bellucci: “Con la legge sulla concorrenza costruiamo un’alleanza tra generazioni”

In questa notizia si parla di: bellucci - maria - teresa - legge

Maria Teresa Bellucci visita Oropan SpA: un viaggio tra tradizione, passione e innovazione nel Made in Italy - Maria Teresa Bellucci ha fatto tappa all'Oropan Spa ad Altamura, dove tradizione e innovazione si fondono in un unico prodotto d'eccellenza.

Maria Teresa Bellucci Una vera rivoluzione per il welfare sociale pubblico. Per la prima volta arrivano educatori, psicologi e pedagogisti a supporto degli assistenti sociali, finora unico riferimento certo. Grazie allo stanziamento straordinario di 545 milioni del Vai su Facebook

Si è insediato il nuovo Consiglio nazionale del Terzo settore; Bellucci, 'Competenze del volontariato riconosciute per legge'; Lavoro, la ministra Maria Teresa Bellucci: Cresce il tasso di occupazione.

Disabili, Bellucci: "Impegnati per attuare legge e riconoscere ruolo caregiver" - MSN - Lo ha detto Maria Teresa Bellucci, viceministro per le Politiche Sociali, nel videomessaggio inviato all’apertura dei lavori della della Conferenza nazionale Aisla, Associazione italiana ... Come scrive msn.com

Disabili, Bellucci: “Impegnati per attuare legge e riconoscere ruolo caregiver” - Tuo Benessere - (Adnkronos) – "Il progetto di vita deve diventare un diritto esigibile per tutti, modellato attorno alla persona e alla sua unicità. Si legge su tuobenessere.it