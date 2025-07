UV stickers o sunscreen patch | cosa sono e come usare gli adesivi virali da applicare sotto il sole?

Quest'estate, la spiaggia si trasforma con gli innovativi UV stickers e sunscreen patch: piccoli adesivi intelligenti che, grazie ai rivelatori UV, ti avvisano quando è il momento di riapplicare la protezione solare, e altri che bloccano i raggi direttamente. Sono il segreto per una pelle sempre protetta, senza pensieri e in modo divertente. Pronti a rivoluzionare la vostra protezione solare?

Nella beach bag quest'estate, oltre gli Spf, c'è da aggiungere i sunscreen patch. Parliamo di piccoli adesivi da applicare sulla pelle, dotati di rivelatori UV che cambiano colore e che avvertono quando è necessario riapplicare la protezione solare. Mentre un'altra tipologia altri è realizzate con materiali che bloccano direttamente i raggi solari. Come abbiamo potuto farne a meno fino adesso?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - UV stickers o sunscreen patch: cosa sono e come usare gli adesivi virali da applicare sotto il sole?

