I musicisti in erba sul palco di Colli

Preparati a scoprire il talento di domani: da domani a domenica, Colli del Tronto ospita il ‘Collisioni Song Contest’, un palcoscenico dedicato ai giovani musicisti emergenti. In piazza 25 Aprile, artisti in erba si sfideranno con brani inediti, dando vita a un’occasione unica di visibilità e crescita. Non perdere questa vibrante vetrina di creatività e passione musicale!

Giovani talenti musicali in vetrina a Colli del Tronto, in piazza 25 Aprile. Da domani a domenica, infatti, torna il ‘Collisioni Song Contest’, la rassegna canora dedicata agli artisti emergenti che si distinguono per la scrittura e l’interpretazione di brani inediti. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Colli, offrirà un’importante opportunità a giovani musicisti e cantautori, dando loro la chance di esibirsi di fronte a un pubblico numeroso e a una giuria composta da esperti del settore. Il contest si inserisce nel ricco programma della manifestazione ‘Movida’, che animerà il centro cittadino per tutte e tre le serate del weekend con stand gastronomici, eventi collaterali e intrattenimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I musicisti in erba sul palco di Colli

