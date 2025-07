Cantieri rimossi a breve | niente più code sulla A19 Palermo-Catania

Grandi novità sulla A19 Palermo-Catania: i cantieri, causa di code e rallentamenti, saranno rimossi prima del previsto. Entro pochi giorni tutte le corsie torneranno libere e gli interventi riprenderanno a settembre, garantendo una viabilità più fluida. Nel frattempo, si registra un importante riassetto dei vertici di Anas e dei commissari incaricati dei lavori. Un faccia a faccia a Roma fra il...

cantieri - palermo - rimossi - breve

#A19 Palermo-Catania incontro tra il Presidente Regione Siciliana Schifani e l'AD #Anas Gemme ? obiettivo migliorare il coordinamento e accelerare i lavori rimossi a breve tutti i cantieri fra Bagheria e Casteldaccia per l'esodo estivo #Sicilia Vai su X

Anas rimuoverà entro il 15 luglio i cantieri sulla A-19 tra Bagheria e Casteldaccia: sia in direzione Palermo che in direzione Catania Vai su Facebook

