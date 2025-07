L’addio a Gorla nella sua Castellanza

Un tragico lutto ha scosso la comunità di Castellanza: si terranno lunedì i funerali di Davide Gorla, il commerciante di 64 anni ucciso nel suo negozio di Busto Arsizio. Nato e cresciuto qui, la sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra amici e cittadini. Per molto tempo, Gorla è stato un volto noto e stimato, simbolo di solidarietà e dedizione. L’ultimo saluto sarà un momento di commozione e ricordo, per onorare la sua memoria.

L'ultimo saluto a Davide Gorla, il commerciante di 64 anni ucciso nel suo negozio in via Milano a Busto Arsizio, sarà a Castellanza: funerali lunedì 7 alle 14.30 nella chiesa di San Giulio, dove venerdì alle 20,45 sarà recitato il santo Rosario. Gorla, commerciante stimato a Busto Arsizio, era conosciuto a Castellanza, dove era nato e dove aveva vissuto fino a qualche anno fa, prima di trasferirsi a Rescaldina dove vive il fratello. Per molto tempo era stato impegnato nelle attività parrocchiali come cerimoniere in particolari ricorrenze. Proseguono nel frattempo le indagini condotte dalla polizia di Busto Arsizio e della Squadra Mobile di Varese che, poche ore dopo il delitto, grazie anche alle immagini delle telecamere, hanno identificato e poi fermato Emanuele Mirti, 50 anni, rintracciato a castellanza nell' abitazione che aveva in affitto da Gorla, con cui aveva un debito di 10 mila euro relativo ad affitti non pagati.