Addio alla Juve, Chiellini svela: “Sarei rimasto se si fosse verificata una condizione” (Di sabato 4 giugno 2022) Giorgio Chiellini è tornato a parlare in un’intervista rilasciata a Sportweek, tre giorni dopo l’Addio definitivo alla Nazionale. Mercoledì sera a Wembley, l’Italia di Roberto Mancini ha subito un’amara sconfitta contro l’Argentina nella “Finalissima” e “Re” Giorgio ha salutato la maglia azzurra. Sull’Addio alla Juve Il capitano della Nazionale e della Juventus ha dichiarato che sarebbe rimasto alla Juve per un altro anno solo ad una condizione, ovvero la qualificazione al mondiale: “Sì, avrei continuato perché volevo provare a cambiare la mia storia con il Mondiale, che non è mai stata felice. Ci ho provato con tutto me stesso, ma non ci sono riuscito”. Giorgio Chiellini ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 giugno 2022) Giorgioè tornato a parlare in un’intervista rilasciata a Sportweek, tre giorni dopo l’definitivoNazionale. Mercoledì sera a Wembley, l’Italia di Roberto Mancini ha subito un’amara sconfitta contro l’Argentina nella “Finalissima” e “Re” Giorgio ha salutato la maglia azzurra. Sull’Il capitano della Nazionale e dellantus ha dichiarato che sarebbeper un altro anno solo ad una, ovvero la qualificazione al mondiale: “Sì, avrei continuato perché volevo provare a cambiare la mia storia con il Mondiale, che non è mai stata felice. Ci ho provato con tutto me stesso, ma non ci sono riuscito”. Giorgio...

