Strage in Oklahoma, uomo armato di fucile uccide 3 persone fuori da un ospedale (Di giovedì 2 giugno 2022) Un'altra drammatica sparatoria negli Usa, un'altra Strage della follia per le armi. Nei pressi dell'ospedale St. Francis di Tulsa, in Oklahoma, un uomo ha aperto il fuoco, armato di fucile, uccidendo ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022) Un'altra drammatica sparatoria negli Usa, un'altradella follia per le armi. Nei pressi dell'St. Francis di Tulsa, in, unha aperto il fuoco,dindo ...

Advertising

trilly153 : E la mattanza continua… Oklahoma, strage a Tulsa. Uomo spara in ospedale: 4 morti e 10 feriti | Sky TG24 - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: 5 morti,compreso l'aggressore a Tusla in Oklahoma.E' il bilancio di una nuova strage negli Stati Uniti.Un uomo, armato… - ninobagala : RT @CorriereUmbria: Usa, altra strage: cinque morti nella sparatoria in uno studio medico di Tulsa. Senza vita anche l'aggressore #tulsa #… - medicojunghiano : RT @zav_news: ???? #Oklahoma, sparatoria in un ospedale di #Tulsa: 5 morti e 10 feriti. Il killer, un afroamericano fra i 35 e i 40 anni, era… - medicojunghiano : RT @Agenzia_Italia: ?? Nuova strage in #America. Un uomo ha ucciso 4 persone in un ospedale #Tulsa -