Zinchenko si emoziona, il calciatore dell'Ucraina in lacrime in conferenza stampa | VIDEO (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'Ucraina si gioca la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 contro la Scozia, la squadra torna in campo dopo mesi molto difficili a causa della guerra con la Russia. La gara, inizialmente in programma nel mese di marzo, è stata posticipata proprio a causa del conflitto. I mesi successivi sono stati di paura e ancora oggi la situazione non è facile. E' stata una vigilia emozionante per Oleksandr Zinchenko, il calciatore del Manchester City non ha nascosto la preoccupazione ed è scoppiato in lacrime in conferenza stampa. "Prima di tutto, vorrei ringraziare la Federcalcio scozzese, la loro squadra nazionale, lo staff tecnico e i calciatori per il supporto e l'assistenza forniti al popolo ucraino. L'umore è quello che è. Ognuno di noi conosce la situazione nel nostro paese.

