Sparatoria a Qualiano, Bevilacqua interrogato dal giudice: "Ho agito per paura" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ha ammesso di aver sparato ma di averlo fatto per paura e non per vendetta. E' quanto ha dichiarato il 37enne Marco Bevilacqua davanti al Gip di Napoli Nord durante l'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo. Sparatoria a Qualiano, l'attentatore: "Ho agito per paura" Nel corso dell'interrogatorio Bevilacqua ha fornito indicazioni sul possibile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

