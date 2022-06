Paura per la Regina prima del Giubileo di Platino: la tempesta interrompe l'atterraggio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Attimi di tensione, ieri, per l'aereo della Regina Elisabetta II, che arrivava a Londra per i festeggiamenti del Giubileo di Platino, che cominciano domani. L'aereo che la riportava al castello di Windsor - dopo una pausa di riposo a Balmoral - è stato costretto a interrompere l'atterraggio e ha volato a mezz'aria per 15 minuti, in attesa che si placasse l'acquazzone, una tempesta di pioggia, lampi e grandine. L'aereo era partito da Aberdeen, in Scozia, sotto la pioggia. La Regina ha trascorso cinque notti al castello di Balmoral per riposare in vista del tour de force di quattro giorni che l'attende a partire da domani: si comincia con il Trooping the Colour, la spettacolare parata dei reggimenti dell'esercito britannico; e l'atteso affaccio dal palazzo di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Attimi di tensione, ieri, per l'aereo dellaElisabetta II, che arrivava a Londra per i festeggiamenti deldi, che cominciano domani. L'aereo che la riportava al castello di Windsor - dopo una pausa di riposo a Balmoral - è stato costretto are l'e ha volato a mezz'aria per 15 minuti, in attesa che si placasse l'acquazzone, unadi pioggia, lampi e grandine. L'aereo era partito da Aberdeen, in Scozia, sotto la pioggia. Laha trascorso cinque notti al castello di Balmoral per riposare in vista del tour de force di quattro giorni che l'attende a partire da domani: si comincia con il Trooping the Colour, la spettacolare parata dei reggimenti dell'esercito britannico; e l'atteso affaccio dal palazzo di ...

