Johnny Depp vince la causa per diffamazione: Amber Heard dovrà risarcirlo con 15 milioni di dollari

Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione: la giuria ha deciso e adesso l'ex moglie Amber Heard dovrà risarcirlo con 15 milioni di dollari. Dopo tredici ore di consiglio, la giuria del tribunale di Fairfax, in Virginia, ha deciso che l'attore Johnny Depp è stato diffamato: la ex moglie Amber Heard dovrà risarcirlo con 15 milioni di dollari. La giuria ha deciso per quanto riguarda la diffamazione sui presunti abusi commessi: non era chiamata infatti a pronunciarsi sull'effettivo o meno compimento degli abusi domestici.

