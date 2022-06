Italbasket | il programma dell’estate 2022 | calendario | programma e orari di tutte le partite

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Comincia con un’amichevole di prestigio l’estatedell’. All’Allianz Dome di Trieste gli Azzurri sfideranno la Slovenia sabato 25 giugno alle ore 20.30. In vendita da oggi, mercoledì 1 giugno, sul circuito Vivaticket, i biglietti per un match che si preannuncia di altissimo livello contro la squadra Campione d’Europa in carica e quarta agli ultimi Giochi Olimpici. L’evento, organizzato dalla FIP in collaborazione con l’advisor commerciale Master Group Sport, è di fatto il primo impegno dell’sulla strada che porta alle gare del girone di EuroBasketche si disputeranno al Milano Forum dal 2 all’8 settembre. Prima ancora del grande evento milanese, l’Italia affronterà i Paesi Bassi in trasferta ad Almere il 4 luglio nell’ultima gara della prima fase di qualificazione al Mondiale 2023 e dopo ...