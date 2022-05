Tempio Pausania, parte il processo a Ciro Grillo L'accusa è di stupro, tra i testimoni anche la mamma (Di martedì 31 maggio 2022) Il prossimo 1 giugno comincerà il processo che vede coinvolto Ciro Grillo e tre suoi amici, tutti accusati di violenza sessuale ai danni di una studentessa Saranno 56 i testimoni del processo a Grillo jr & co. Tra questi anche la moglie di Beppe Grillo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 31 maggio 2022) Il prossimo 1 giugno comincerà ilche vede coinvoltoe tre suoi amici, tuttiti di violenza sessuale ai danni di una studentessa Saranno 56 ideljr & co. Tra questila moglie di BeppeSegui su affaritaliani.it

fisco24_info : Caso Grillo jr, l'allarme del Procuratore: 'I pm non bastano': (Adnkronos) - Sarà solo, domani, davanti al Tribunal… - F_Sme : RT @tempoweb: Accusato di #violenza sessuale, al via il processo al figlio di Beppe #Grillo - ALisimberti : RT @stop_fake_news_: AGI - Prende il via il 1 giugno a Tempio Pausania (Sassari) la seconda udienza (a porte chiuse) del processo contro Ci… - stop_fake_news_ : AGI - Prende il via il 1 giugno a Tempio Pausania (Sassari) la seconda udienza (a porte chiuse) del processo contro… - rob_arci : RT @Miti_Vigliero: Ciro Grillo, 56 testimoni per lo stupro di gruppo: c'è anche la moglie del garante dei Cinque Stelle Domani a Tempio Pa… -