Roma-Inter 1-2, De Rossi: “Devo lasciare la Primavera, nessun problema: resto a disposizione” (Di martedì 31 maggio 2022) “Speravamo in un altro epilogo. Tutte e due le squadre avrebbero meritato: noi abbiamo fatto una grande stagione, ma stasera non abbiamo trovato il guizzo”. Lo ha detto un deluso Alberto De Rossi al termine di Roma-Inter 1-2, finale scudetto Primavera che coincide con l’ultima partita per lui sulla panchina giallorossa: “La Roma Primavera ha un altro progetto e con me non c’è nessun problema. Mi metterò a disposizione per il nuovo progetto che mi proporranno, che però non sarà la squadra Primavera”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) “Speravamo in un altro epilogo. Tutte e due le squadre avrebbero meritato: noi abbiamo fatto una grande stagione, ma stasera non abbiamo trovato il guizzo”. Lo ha detto un deluso Alberto Deal termine di1-2, finale scudettoche coincide con l’ultima partita per lui sulla panchina giallorossa: “Laha un altro progetto e con me non c’è. Mi metterò aper il nuovo progetto che mi proporranno, che però non sarà la squadra”. SportFace.

Pubblicità

FcInterNewsit : ?????? FINITAAAAAA! L'INTER PRIMAVERA DIVENTA CAMPIONE D'ITALIA PER LA DECIMA VOLTA NELLA SUA STORIA! Roma battuta in… - AlfredoPedulla : L’#Inter aspetta #Mkhitaryan, ma ancora non c’è il via libera. Il giocatore ha scelto, tuttavia la #Roma - smentite… - Glongari : #Roma nei dialoghi con Jorge Mendes è stato proposto anche il profilo di #Isco che ha concluso la sua esperienza al… - sportface2016 : #RomaInter 1-2, #DeRossi: 'Devo lasciare la #Primavera, ma nessun problema: resto a disposizione del club' - JuuffIbu : RT @InterMilanFRA: PRIMAVERA: 1/ Inter: 10 ?? 2/ Torino: 9 ?? 3/ Roma: 8 ?? #ForzaInter ???? -