Fabrizio Corona farà volontariato in una comunità (Di martedì 31 maggio 2022) Fabrizio Corona, che sta scontando la pena residua per le sue condanne agli arresti domiciliari, ha ottenuto la misura alternativa dell'affidamento terapeutico in una struttura di Limbiate (Monza). A deciderlo è stato il tribunale di... Leggi su today (Di martedì 31 maggio 2022), che sta scontando la pena residua per le sue condanne agli arresti domiciliari, ha ottenuto la misura alternativa dell'affidamento terapeutico in una struttura di Limbiate (Monza). A deciderlo è stato il tribunale di...

Pubblicità

RaiNews : Per i giudici, Fabrizio Corona ha portato avanti “un lavoro introspettivo” anche sulla sua “dipendenza patologica d… - MartaDj1 : RT @Dio: Fabrizio Corona andrà in terapia per curare la sua dipendenza patologica dal guadagno. Suvvia, che modo triste di definire il capi… - farfallarrubia : RT @Dio: Fabrizio Corona andrà in terapia per curare la sua dipendenza patologica dal guadagno. Suvvia, che modo triste di definire il capi… - ZzuCicciu : RT @Dio: Fabrizio Corona andrà in terapia per curare la sua dipendenza patologica dal guadagno. Suvvia, che modo triste di definire il capi… - Noncomesembra2 : RT @Dio: Fabrizio Corona andrà in terapia per curare la sua dipendenza patologica dal guadagno. Suvvia, che modo triste di definire il capi… -