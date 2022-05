È morto Carlo Smuraglia, presidente emerito dell'Anpi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - È morto a 99 anni a Milano il presidente emerito dell'Anpi, Carlo Smuraglia. L'annuncio su Fb. "Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro presidente emerito Carlo Smuraglia. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia. Tutta l'Anpi, nel ricordare l'umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l'Associazione, si stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti". "Le deputate e i deputati del gruppo Democratico esprimono ... Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - Èa 99 anni a Milano il. L'annuncio su Fb. "Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazionea Costituzione, dei diritti,a democrazia. Tutta l', nel ricordare l'umanità, la sapienza e la forza con cuiha presieduto l'Associazione, si stringe al dolorea moglie Enrica, dei figli e dei nipoti". "Le deputate e i deputati del gruppo Democratico esprimono ...

