Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie e contagi, cosa dicono Pregliasco, Bassetti, Crisanti (Di lunedì 30 maggio 2022) I casi di Vaiolo delle scimmie aumenteranno. Una prospettiva su cui concordano tutti gli esperti di casa nostra anche se non c'è nessun allarme per il momento, assicurano i virologi, anche perché non si tratta di una malattia grave ma più di uno insiste sulla necessità di agire subito tracciando i contagi e i loro contatti e intervenendo anche con quarantena e vaccinazione. Pregliasco "Sul Vaiolo delle scimmie sicuramente stiamo vedendo la punta dell'iceberg. In questo momento è fondamentale, senza allarmismi, parlarne e riuscire a circoscrivere l'incendio finché è piccolo". Se lo faremo, "credo che nell'arco di un mese o 2 in Italia potremmo avere un centinaio, massimo qualche centinaio di casi". Se invece non ne saremo capaci, "nello scenario ...

Covid:7.537 positivi,62 vittime. Tasso 9,4%,aumento ricoveri Sono meno di 700mila le persone attualmente positive al Covid, (precisamente 698.861): nelle ultime 24 ore 13.187 in meno. Un dato simile non si registrava dal 29 dicembre 2021. In totale sono 17.396. Texas: Biden, continuerà a spingere per stretta su armi "Il dolore e' palpabile... Continuero' a spingere" per una stretta sulle armi: lo ha detto Joe Biden ai reporter commentando le ultime stragi, all'indomani della sua visita ai famigliari delle vittime di quella di Uvalde. Il presidente ha assicurato di essere sempre stato "molto motivato" su questo tema ma ha precisato di non ... Il Sole 24 ORE Covid: 750 nuovi casi e 17 morti in Lombardia Nelle ultime 24 ore sono morte 17 persone, per un totale di 40.541 decessi nella regione da inizio pandemia. Stabile a 35 il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 615 (+7) i ... Covid oggi Italia, 7.537 contagi e 62 morti: bollettino 30 maggio Si registrano inoltre altri 62 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 80.177 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 9,4%. Sono 255 i ...