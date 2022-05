Per Gabrielli non ci sono stati attacchi hacker oggi, ma non bisogna “mai sottovalutare il rischio” (Di lunedì 30 maggio 2022) Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Adnkronos Live in merito agli attacchi hacker di Killnet che avrebbero dovuto colpire oggi il nostro Paese. Secondo il sottosegretario, non sarebbero stati rilevati attacchi hacker oggi, ma «al momento solo marginali criticità». Già un paio di mesi fa, Gabrielli aveva fatto il punto sull’importanza della resilienza cibernetica e sulla necessità di dotare il nostro Paese di «una propria autonomia a livello tecnologico». Leggi anche > Gabrielli spiega che è difficile attribuire cyber-attacchi in base all’area geopolitica Gabrielli ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 maggio 2022) Franco, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Adnkronos Live in merito aglidi Killnet che avrebbero dovuto colpireil nostro Paese. Secondo il sottosegretario, non sarebberorilevati, ma «al momento solo marginali criticità». Già un paio di mesi fa,aveva fatto il punto sull’importanza della resilienza cibernetica e sulla necessità di dotare il nostro Paese di «una propria autonomia a livello tecnologico». Leggi anche >spiega che è difficile attribuire cyber-in base all’area geopolitica...

