Napoli | ruba una pistola ad una guardia giurata e spara a 4 persone | 2 sono in pericolo di vita

infoitinterno : Napoli, ruba la pistola alla guardia giurata e spara contro un bar a Qualiano: 4 feriti, chi è il folle - tusciaweb : Ruba la pistola a una guardia giurata e spara contro un gruppo di ragazzi, quattro feriti Napoli - Sottrae la… - SecolodItalia1 : Notte di sangue a Napoli, ruba la pistola a un vigilante e spara contro ragazzi al bar: 4 feriti, 2 gravi… - Lunadargento5 : Napoli, ruba la pistola a una guardia giurata e spara: 4 feriti, 2 sono gravissimi - Frankf1842 : RT @fanpage: Notte di paura a #Qualiano, nel napoletano: un uomo ruba la pistola a una guardia giurata e spara all'esterno di un bar, 4 fer… -

Agguato a Castellammare, spari sulla movida: 23enne ferita per errore, 29 maggio 2022 " Sparatoria nel Napoletano, un uomouna pistola e scarica una sventagliata di proiettili su quattro ragazzi . Sono ricoverati in prognosi riservata e rischiano la vita , ...... piccolo Comune alle porte di. Ne ha colpiti 4, un 19enne di Villaricca e tre 18enni, due dei quali di Mugnano e uno di. Due di loro sono ricoverati in prognosi riservata e in pericolo ...I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina due algerini incensurati di 27 e 25 anni. Hanno rubato marsupio ...NAPOLI - Un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, ha prima minacciato con un coltello un vigilante per farsi consegnare l'arma e poi ha aperto il fuoco su alcuni giovani fuori da un bar. Quattro i ...