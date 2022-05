Carlo Conti dopo The Band realizza un altro talent per Rai2, svelata la conduzione (Di domenica 29 maggio 2022) Carlo Conti ha ideato un altro talent show sulla scia di The Band e del successo dei Maneskin. Questa volta però ha deciso di non metterci la faccia (né di proporlo per la prima rete di Stato), dato che è stato proposto a Nek ed andrà in onda in prima serata su Rai2. Il titolo è Dalla Strada Al Palco e come scritto da DavideMaggio.it: “Il titolo del nuovo programma di Rai2 ne riassume il concetto stesso: prendere degli artisti che si esibiscono in piazza o in strada e portarli sul palcoscenico della seconda rete. Un talent show, dunque, che andrà a rimpolpare il palinsesto estivo. Alla conduzione ci sarà un cantante. La scelta, dopo una serie di valutazioni, è caduta su Nek. L’idea del programma è di ... Leggi su biccy (Di domenica 29 maggio 2022)ha ideato unshow sulla scia di Thee del successo dei Maneskin. Questa volta però ha deciso di non metterci la faccia (né di proporlo per la prima rete di Stato), dato che è stato proposto a Nek ed andrà in onda in prima serata su. Il titolo è Dalla Strada Al Palco e come scritto da DavideMaggio.it: “Il titolo del nuovo programma dine riassume il concetto stesso: prendere degli artisti che si esibiscono in piazza o in strada e portarli sul palcoscenico della seconda rete. Unshow, dunque, che andrà a rimpolpare il palinsesto estivo. Allaci sarà un cantante. La scelta,una serie di valutazioni, è caduta su Nek. L’idea del programma è di ...

