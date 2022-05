VIDEO F1, il giro di Charles Leclerc che è valso la pole a Montecarlo (Di sabato 28 maggio 2022) Charles Leclerc ha bissato la pole position dell’anno scorso a Montecarlo e (a differenza del 2021) domani partirà in prima posizione al via del Gran Premio di Monaco 2022, settimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il padrone di casa della Ferrari si è reso protagonista di un giro meraviglioso all’inizio del Q3, rifilando un paio di decimi a tutti i suoi rivali diretti e facendo un passo avanti determinante verso il successo, considerando le caratteristiche del circuito cittadino del Principato. Prima fila tutta Rossa completata da Carlos Sainz, mentre in seconda ci saranno le Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Di seguito il VIDEO del giro che è valso la pole position a Charles ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022)ha bissato laposition dell’anno scorso ae (a differenza del 2021) domani partirà in prima posizione al via del Gran Premio di Monaco 2022, settimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il padrone di casa della Ferrari si è reso protagonista di unmeraviglioso all’inizio del Q3, rifilando un paio di decimi a tutti i suoi rivali diretti e facendo un passo avanti determinante verso il successo, considerando le caratteristiche del circuito cittadino del Principato. Prima fila tutta Rossa completata da Carlos Sainz, mentre in seconda ci saranno le Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Di seguito ildelche èlaposition a...

