Udine premiata tra i Comuni più efficienti al galà Energy Awards Fvg

(Di venerdì 27 maggio 2022) Mobilità sostenibile. Potenziamento del circuito di piste ciclabili. L’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e Clima. Buone pratiche per proiettare l’amministrazione verso un percorso di transizione energetica, ambientale e climatica. E il progetto Interreg Citycircle, finalizzato a dare concretezza al principio di economia circolare, trasformando il calore di scarto in risorsa energetica. Questi gli aspetti virtuosi che hanno portato l’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia a premiare il Comune dicome realtà tra le più virtuose in regione rispetto al tema della tutela ambientale e dell’efficientamento energetico. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Villa Mauroner di Tissano: 19 le amministrazioni premiate, solo quattro hanno ottenuto una certificazione di eccellenza, con una valutazione A++: nel poker di testa, appunto, ...