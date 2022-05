Advertising

VanityFairIt : Nella gallery gli eyeliner che combinano facilità di utilizzo e scorrevolezza del tratto -

Vanity Fair Italia

Nella gallery iper realizzare la double wing .AmfAR 2022: ibeauty look, da Christina Aguilera a Milla Jovovich e Isabeli Fontana All'annuale AmfAr ... per i beauty look hanno trionfato ispirazioni Fifties, tra righe di... I 15 eyeliner migliori (per disegnare la double wing) Dalla ponytail anni '50 di Eva Longoria allo smoky eyes limone di Coco Rocha, il best of dei beauty look all'AmfAR 2022 ...Tightlining, ecco come fare per realizzare la tecnica dell'eyeliner invisibile, una delle più amate da celebrities e make up artist ...