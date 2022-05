Udinese, La Juventus su Udogie, i primi contatti per il terzino (Di mercoledì 25 maggio 2022) Udogie Juve: secondo quanto riporta Sportitalia avviati contatti per il terzino dell’Udinese. Il punto sui contatti tra le due squadre Secondo quanto riferito da Sportitalia, la Juve avrebbe chiesto informazioni all’Udinese per Destiny Udogie, difensore classe 2002 nella lista di Cherubini per rinforzare la fascia sinistra. La Juve ha individuato in Udogie il sostituto di Pellegrini, sempre più destinato all’addio. Attenzione però anche alle sirene dall’estero per il terzino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022)Juve: secondo quanto riporta Sportitalia avviatiper ildell’. Il punto suitra le due squadre Secondo quanto riferito da Sportitalia, la Juve avrebbe chiesto informazioni all’per Destiny, difensore classe 2002 nella lista di Cherubini per rinforzare la fascia sinistra. La Juve ha individuato inil sostituto di Pellegrini, sempre più destinato all’addio. Attenzione però anche alle sirene dall’estero per il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

