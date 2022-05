Chi è Salvador Ramos, l’autore della strage nella scuola elementare (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli Stati Uniti e il mondo intero sono sotto shock per quanto accaduto a Uvalde, in Texas il 25 maggio: un diciottenne è entrato armato in una scuola elementare, ha aperto il fuoco e ha ucciso ben 19 bambini e due insegnanti, dopo aver sparato alla nonna (ora in gravi condizioni) prima di uscire di casa. Una strage che porta a 200 il numero delle sparatorie di massa avvenute negli USA dall’inizio del 2022. l’autore della strage, ucciso dalla polizia, era Salvador Ramos. Diciotto anni, il ragazzo era uno studente della scuola superiore di Uvalde, che si trova nello stesso complesso della scuola elementare dove è avvenuta la sparatoria. Nel tempo libero lavorava a ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli Stati Uniti e il mondo intero sono sotto shock per quanto accaduto a Uvalde, in Texas il 25 maggio: un diciottenne è entrato armato in una, ha aperto il fuoco e ha ucciso ben 19 bambini e due insegnanti, dopo aver sparato alla nonna (ora in gravi condizioni) prima di uscire di casa. Unache porta a 200 il numero delle sparatorie di massa avvenute negli USA dall’inizio del 2022., ucciso dalla polizia, era. Diciotto anni, il ragazzo era uno studentesuperiore di Uvalde, che si trova nello stesso complessodove è avvenuta la sparatoria. Nel tempo libero lavorava a ...

