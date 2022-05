Calciomercato Inter | la palla a Perisic | attesa per la risposta

(Di mercoledì 25 maggio 2022) del croato che ha altre offerte Come confermato da Sky Sport non ci saranno ulteriori rilanci da parte dell’pere sta al croato far capire se vuole restare a Milano. Ha offerte in Inghilterra e una anche in Spagna. Balla un milione e sta al giocatore decidere se accettare o meno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASTA INGLESE - L'esperienza e la visibilità accumulate nelle ultime tre stagioni europee con la maglia dell'tra Europa e Champions League e con la maglia della Nazionale campione d'Europa hanno ...Sarà unequilibrato, dove i conti verranno prima di ogni cosa. L'insegna. D'altronde il presidente della UEFA lo ha fatto intendere chiaramente che alcuni club italiani avranno ...L’Inter non si pone alcun limite e dà il via ad una vera e propria svolta in vista di giugno. Inzaghi ci crede Con l’apertura della finestra di calciomercato estiva che è praticamente giunta ormai ...È già tempo di addii in casa Inter, con un big della rosa in particolare che avrebbe già optato per la sua dipartita in estate.