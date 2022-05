(Di mercoledì 25 maggio 2022) di Antonello Sette, oggi lei presenta un libro, scritto a quattro mani con Fulvio Abate, dal titolo evocativo "Gauche Caviar"… E' un dialogo nato per scherzo fra me e Fulvio Abate, ...

di Antonello Sette, oggi lei presenta un libro, scritto a quattro mani con Fulvio Abate, dal titolo evocativo "Gauche Caviar" E' un dialogo nato per scherzo fra me e Fulvio Abate, diventato prima una rubrica ...Con noi ci saranno anche, l'avvocato La Scala, Pasquale La Ragione e Fabio Bergomi. Bobo Craxi: “Abolire il reddito di cittadinanza Quella di Renzi è una grave scelta reazionaria” Bobo Craxi, politico socialista parla anche della sorella alla commissione Esteri: "Stefania dovrà, essere, e sarà, più donna delle istituzioni che donna di Forza Italia, perché purtroppo Forza Italia ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, dal lunedì al venerdì, da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche C ...