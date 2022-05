Depp vs Heard | la testimone Kate Moss sarà decisiva?

Advertising

peanutsjello : Io che cerco informazioni attendibili sul processo DeppV.Heard cercando di evitare tutti quei tweet misogini di que… - simone_s_86 : @massimosandal @IsidoroFerrante Tiro a indovinare, qualcosa relativo alla fiera della follia che mi sembra di capir… - zazoomblog : Johnny Depp lesperto di social media: Amber Heard non è paragonabile a star come Jason Momoa o Zendaya - #Johnny… - SLN_Magazine : Johnny Depp vs Amber Heard, Kate Moss testimone al processo. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - kiutele : NON L’ARNICA DEL PROCESSO DEPP V HEARD #DonMatteo13 -

Bethenny Frankel , star di The Real Housewives of New York City, ha parlato delle ultime notizie relative al processo per diffamazione di Johnnycontro Amberin un recente episodio del suo podcast, Just B With Bethenny Frankel, definendo l'attrice come una " pazza ". Dopo la condivisione di una clip su TikTok, in cui la Frankel ...Non ho intenzione di dirvi la mia opinione sul processovs. La mia opinione, dopotutto, è solo un'opinione e non conta niente. E, francamente, nemmeno la vostra conta niente ."Amanda Knox, a proposito del feroce processo che vede come protagonisti Johnny Depp e Amber Heard, ha detto che, a suo modo di vedere, nessuno dei due ne uscirà vincitore. Amanda Knox ha affermato che ...Douglas Bania, un esperto di social media, ha affermato che, a differenza di Johnny Depp, Amber Heard non è paragonabile a star come Jason Momoa, Gal Gadot o Zendaya. Il team di Johnny Depp ha chiamat ...