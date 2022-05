Vaiolo delle scimmie | Pregliasco | “I rapporti sessuali favoriscono il contagio”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Sono stati riscontrati più casi diin Europa. Anche l’Italia ha registrato i primi tre casi accertati. Come si diffonde? Quanto è pericoloso? Il virologo della Statale di Milano, Fabrizio, ha spiegato alcuni aspetti di questo virus. Cos’è ilIl virologo Fabrizioha spiegato in cosa consiste la malattia e come si diffonde. “La malattia è conosciuta ed è endemica in alcune zone dell’Africa, dove ci sono due ceppi virali, uno più moderato e uno più aggressivo. I vettori del virus non sono le, ma in genere alcuni roditori e canidi”. Quali sono i sintomi? Febbre e vescicole a grappolo che compaiono prima sul viso e poi sul corpo. Poiha ...

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - Parpiglia : RT @ilgiornale: Aumentano i casi di vaiolo delle scimmie. L'Oms: 'Segnalazioni negli Stati membri dove la malattia non è endemica. Agire pe… - AnnaP1953 : RT @InversoMarty: Dott. Paul Alexander, epidemiologo, massimo esperto di covid, vaiolo e bioterrorismo: Il ??covid ha depresso il sistema im… -

Genova - L'innalzamento del livello dell'emergenza per i casi discimmie deciso dall'Oms " è corretto per una sensibilizzazione di tutto il mondo sanitario e medico nel mondo". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti , direttore Malattie ...Arrivata la prima sequenza delscimmie: resa nota online, è stata ottenuta in Portogallo da un gruppo di ricerca della Bioinformatics Unit, Department of Infectious Diseases, National Institute of Health Doutor Ricardo ...Roma, 23 mag. (askanews) - L'uomo è stato immediatamente preso in carico dai medici del reparto in quanto presentava delle lesioni cutanee suggestive per l'infezione. E' stato pertanto contattato l'Is ...Il punto di vista dell'infettivologo del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sulla nuova epidemia che sta facendo paura al mondo: il vaiolo delle scimmie.