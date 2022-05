Traffico Roma del 23-05-2022 ore 20:00 (Di lunedì 23 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione contratti sul raccordo in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana medesime di dargli un interna tra la Nomentana e La Rustica e proseguendo tra la coda sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro e spostiamoci proprio in tangenziale dove si rallenta a lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria è più avanti in viale Castrense in direzione dello stadio file tra via Nomentana in via Salaria prudenza in via Ardeatina all’incrocio con via Appia Antica dove segnalato un incidente con rallentamenti o Code in uscita poi sulla Cassia tra il raccordo e Castel de’ ceveri riaperta via Merulana tra via Labicana e Piazza di Santa Maria Maggiore nel trasporto pubblico soppresse alcune corse serali del servizio metropolitano ferroviario della linea ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione contratti sul raccordo in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana medesime di dargli un interna tra la Nomentana e La Rustica e proseguendo tra la coda sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro e spostiamoci proprio in tangenziale dove si rallenta a lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria è più avanti in viale Castrense in direzione dello stadio file tra via Nomentana in via Salaria prudenza in via Ardeatina all’incrocio con via Appia Antica dove segnalato un incidente con rallentamenti o Code in uscita poi sulla Cassia tra il raccordo e Castel de’ ceveri riaperta via Merulana tra via Labicana e Piazza di Santa Maria Maggiore nel trasporto pubblico soppresse alcune corse serali del servizio metropolitano ferroviario della linea ...

