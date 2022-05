Putignano | colon finito nel torace | quarantenne salvata con un’operazione d’urgenza Ospedale Santa Maria degli Angeli

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 23 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Esperienza, tecniche e pochissimo tempo a disposizione: la vita di un paziente traumatizzato passa da una decisione rapida. E dalle mani dei chirurghi che quella decisione sono chiamati a prendere rapidamente, in base al proprio bagaglio professionale. E’ questo il caso verificatosi nei giorni scorsi nell’” di, nella cui sala operatoria è stato eseguito con successo un complicato intervento salvavita in emergenza di Chirurgia-Addominale. All’opera l’équipe del dott. Giovanni Festa, direttore della Chirurgia Generale e Centro di Riferimento per la Chirurgia MICI della ASL Bari. La paziente, una donna 40enne arrivata in Pronto Soccorso, presentava una rottura diaframmatica ...