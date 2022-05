Zero reti in Venezia-Cagliari, i sardi retrocedono (Di domenica 22 maggio 2022) Venezia (ITALPRESS) – Finisce a Venezia la rincorsa alla salvezza del Cagliari, che in laguna pareggia 0-0 e dice addio alla Serie A. Retrocessione amara per i sardi che, contro un Venezia già retrocesso, non approfitta della sconfitta della Salernitana (battuta 4-0 dall'Udinese) e si lascia travolgere dalla voglia di fare bene davanti al proprio pubblico della squadra veneta. L'inizio dei lagunari è fulmineo e, al 4?, mancano collezionano la prima occasione da rete: imbucata preziosa di Cuisance che con l'esterno libera Johnsen che davanti a Cragno calcia incredibilmente a lato. I sardi stentano a prendere le misure agli uomini di Soncin che, al 23?, tornano a rendersi pericolosi. Errore di Joao Pedro in dismpegno e ripartenza immediata di Johnsen; l'attaccante norvegese serve in ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022)(ITALPRESS) – Finisce ala rincorsa alla salvezza del, che in laguna pareggia 0-0 e dice addio alla Serie A. Retrocessione amara per iche, contro ungià retrocesso, non approfitta della sconfitta della Salernitana (battuta 4-0 dall'Udinese) e si lascia travolgere dalla voglia di fare bene davanti al proprio pubblico della squadra veneta. L'inizio dei lagunari è fulmineo e, al 4?, mancano collezionano la prima occasione da rete: imbucata preziosa di Cuisance che con l'esterno libera Johnsen che davanti a Cragno calcia incredibilmente a lato. Istentano a prendere le misure agli uomini di Soncin che, al 23?, tornano a rendersi pericolosi. Errore di Joao Pedro in dismpegno e ripartenza immediata di Johnsen; l'attaccante norvegese serve in ...

