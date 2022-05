Pioli | ' Scudetto meritato Siamo stati più continui dell' Inter'

Advertising

EnricoLetta : Lo #scudetto più bello????. Ancora di più perché altri erano i favoriti. E perché arriva dopo un decennio di soffere… - SerieA : ?? Un percorso partito da lontano che ha trovato il suo apice in questa stagione, con la conquista del 19º Scudetto… - angelomangiante : Uno scudetto vinto con la forza delle idee. #Pioli ha dato gioco e crescita collettiva. #Maldini ha portato le idee… - fanpage : “Lo dedico a mio padre, perché sono sicuro che ovunque sarà, sarà felice e orgoglioso di quello che ho fatto. Grazi… - nasa_imano1 : RT @SerieA: ?? Un percorso partito da lontano che ha trovato il suo apice in questa stagione, con la conquista del 19º Scudetto ???? Mister… -

's on fire Già, perché Stefanoè l'artefice principale dellorossonero .'s on fire , cantano i tifosi rossoneri, omaggio al tecnico arrivato nell'ottobre 2019 in punta di ......porta profondamente la firma di questo allenatore, capace di portare un Diavolo depresso e terrorizzato sul gradino più alto del podio in soli due anni e mezzo. 'Ho dei fenomeni'...Lo scudetto lo dedico a mio padre, sono sicuro che ovunque sarà, sarà felice e orgoglioso di quello che ho fatto". Pioli è anche intervenuto in conferenza stampa, dove ha parlato di quelli che, per ...Dieci anni e 4033 giorni dopo, il Milan è campione d'Italia per la 19esima volta. La squadra allenata da Stefano Pioli succede all'Inter nell'albo d'oro della ...