Libretti Poste, chi rischia di non trovare più soldi all’improvviso (Di domenica 22 maggio 2022) I Libretti postali sono una forma di risparmio molto utilizzata dagli italiani. Ma occorre prestare attenzione per non ritrovarsi improvvisamente senza soldi. Ecco quello che dovete fare Per i possessori di un libretto di risparmio emesso da Poste ci sono alcune scadenze che occorre necessariamente ricordare per poter continuare a usufruire del servizio. Vediamo cosa L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 22 maggio 2022) Ipostali sono una forma di risparmio molto utilizzata dagli italiani. Ma occorre prestare attenzione per non ritrovarsi improvvisamente senza. Ecco quello che dovete fare Per i possessori di un libretto di risparmio emesso daci sono alcune scadenze che occorre necessariamente ricordare per poter continuare a usufruire del servizio. Vediamo cosa L'articolo proviene da Consumatore.com.

infoiteconomia : Libretti, Poste avvisa: attenzione a questa truffa svuota-conto - infoiteconomia : Libretti Poste, manca un mese: quali chiuderanno in automatico - infoiteconomia : Poste Italiane attenzione: sta per chiudere questi libretti a brevissimo - ultimenews24 : (Adnkronos) - Addio al vecchio libretto postale. Il 21 giugno 2022 Poste Italiane chiuderà migliaia di libretti non… - LiberoReporter : Poste sta per chiudere i Libretti postali: che fare per non perdere soldi -