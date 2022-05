Qualifiche F1 Gp Spagna: caccia alla pole in diretta (Di sabato 21 maggio 2022) Ferrari, ecco le novità: dal fondo alle ali Barcellona, 21 maggio 2022 - Oggi le Qualifiche di Formula 1, nel Gran Premio di Spagna, potrebbero riproporre l'antica sfida del Circus tra Ferrari e ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Ferrari, ecco le novità: dal fondo alle ali Barcellona, 21 maggio 2022 - Oggi ledi Formula 1, nel Gran Premio di, potrebbero riproporre l'antica sfida del Circus tra Ferrari e ...

Advertising

SkySportF1 : ?? CHARLES SEMPRE AL COMANDO ?? E il passo di gara della Ferrari?? ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna le qualifiche in diretta live da Barcellona. Libere 3 alle 13 #SkyMotori #F1 #Formula1 - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q1 #Quali #SpanishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q1 #Quali #SpanishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - BivonaGabriele : per me le qualifiche di spagna sono finite…Alonso e Seb fuori in q1 -