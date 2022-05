Napolitano operato all’addome. Il chirurgo: «Il presidente ha superato l’intervento e sta bene» (Di sabato 21 maggio 2022) Questo pomeriggio i medici hanno sottoposto il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, a un intervento chirurgico all’addome. L’operazione, di cui dà conto lo staff chirurgico nel bollettino medico post-operatorio, «è stato condotto con tecnica mininvasiva». Ed è «riuscito», fa sapere l’equipe del Dipartimento Interaziendale dell’Azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani. Tranquilla anche la fase post-operatoria. Che la squadra medico-chirurgica che ha eseguito l’operazione ha riassunto velocemente dichiarando: «Intervento riuscito. Ora il presidente emerito è in terapia intensiva. È sveglio» e il quadro clinico di riferimento «stazionario». Napolitano operato all’addome «Attualmente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022) Questo pomeriggio i medici hanno sottoposto ilemerito della Repubblica, Giorgio, a un intervento chirurgico. L’operazione, di cui dà conto lo staff chirurgico nel bollettino medico post-rio, «è stato condotto con tecnica mininvasiva». Ed è «riuscito», fa sapere l’equipe del Dipartimento Interaziendale dell’Azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani. Tranquilla anche la fase post-ria. Che la squadra medico-chirurgica che ha eseguito l’operazione ha riassunto velocemente dichiarando: «Intervento riuscito. Ora ilemerito è in terapia intensiva. È sveglio» e il quadro clinico di riferimento «stazionario».«Attualmente ...

